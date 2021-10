Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Grund angegriffen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich des Erfurter Herrenbergs zu einer Körperverletzung. Eine vierköpfige Personengruppe lief von der Scharnhorststraße in Richtung Blücherstraße. Der Geschädigte lief in gleicher Richtung wenige Meter hinter diesen. Ein Mann aus der Gruppe störte sich daran und schlug ohne Vorwarnung dem 33-jährigen Geschädigten eine Bierflasche ins Gesicht. Durch den Schlag wurde der Mann verletzt und musste mit Verdacht auf einen Kieferbruch in ein Krankenhaus gebracht werden. (DS)

