Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 100.000 Euro Schaden durch Feuer

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda verursachte gestern Abend ein Feuer in einem Wohnhaus 100.000 Euro Sachschaden. Kurz vor 23:00 Uhr waren Anwohner durch Rauch aufgeschreckt worden. Im Keller des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Anwohner wurden von der Feuerwehr mit Drehleiter und Rauchgasmasken aus dem Haus gerettet. Da der Qualm auch in einen Nachbareingang zog, mussten weitere Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Ein 59-jähriger Mann verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus vorerst unbewohnbar. Zur genauen Brandursache hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell