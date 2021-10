Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wenn sich zwei streiten, meldet sich ein Dritter.

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 09.10.2021, kamen Beamte des Inspektionsdienstes Süd kurz vor Mitternacht in der Kranichfelder Straße in Erfurt zum Einsatz. Eine 20-Jährige und ein 23-Jähriger gerieten in einen derart lautstarken Streit, dass Passanten hierauf aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Die bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Streithähne beruhigten sich schnell. Doch als plötzlich ein 44-Jähriger mit einer Gesichtverletzung hinzukam, nahm der Sachverhalt eine unerwartete Wendung. So stellte sich heraus, dass der 20-Jährige zuvor gewaltsam auf den Geschädigten einwirkte. Die in das Streitgeschehen verwickelte Freundin nahm zudem das Handy des 44- Jährigen an sich. Gegen Beide wird nun wegen eines Raubdelikts ermittelt. (NW)

