Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger gestellt

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen konnte durch einen aufmerksamen Bürger ein Fahrraddieb in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs festgestellt werden. Auf die alarmierte Polizei wollte der 34-jährige Langfinger jedoch nicht warten und versuchte in der Folge zu fliehen. Kurze Zeit später konnte der Flüchtige durch die Polizei gestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass er neben dem gestohlenen Fahrrad auch weiteres Beutegut mit sich führte. (RL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell