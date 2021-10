Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unglücklicher Ausklang eines Herbsttages

Erfurt (ots)

Anlässlich des schönen Herbsttages befanden sich am Nachmittag des 09.10.2021 einige Spaziergänger und Fahrradfahrer im Bereich der neu gestalteten "nördlichen Geraaue" in Erfurt. Leider blieben dort auch an diesem Tag keine Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern aus. Auf einem der asphaltierten Wege stießen ein Fahrradfahrer und ein Fußgänger frontal so zusammen, dass der Fahrradfahrer stürzte und verletzt durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Klärung der Unfallursache kam es ebenfalls zu einem polizeilichen Einsatz. (VG)

