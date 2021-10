Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit geklauten Rad in Kontrolle geraten

Sömmerda (ots)

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Sömmerda in der Kölledaer Straße eine 18 jährige Radfahrerin, welche ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle des Rades stellte sich heraus, dass dieses Ende September in Sömmerda entwendet wurde. Den Diebstahl räumte die junge Frau dann auch ein. Damit das Rad an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden kann, wurde es sichergestellt und die Radfahrerin muss sich nun strafrechtlich verantworten. Das Rad hatte einen Wert von 700,- EUR. (FR)

