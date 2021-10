Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrt endete im Straßengraben

Erfurt (ots)

Ein jähes Ende war einem gerade erst zwei Jahre alten Mercedes der C-Klasse am Freitagabend in Erfurt beschert. Der 23-jährige Fahrzeugführer befuhr die Straße Schöntal in Richtung Haarbergstraße. In einer leichten Linkskurve versagten nach Aussage des Fahrers die Bremsen des Fahrzeuges, sodass dieses von der Straße abkam, sich überschlug und auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen kam.

Von den vier männlichen Fahrzeuginsassen waren drei Personen leicht verletzt und mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Da am Unfallort eine Alkoholisierung und Beeinflussung des Fahrers als mögliche Unfallursache ausgeschlossen werden konnte, richten sich die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache nun darauf, ob tatsächlich ein technischer Defekt am Fahrzeug zum Unfall geführt hat oder ob möglicherweise die Fahrweise dem Verlauf der Straße nicht angepasst war. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell