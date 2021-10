Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Erfurt (ots)

Aus drei Kellern in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Löbervorstadt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, neben Angelzubehör und einer Babytrage, auch zwei hochwertige Fahrräder samt Zubehör gestohlen. Der Wert der geklauten Gegenstände wird auf knapp 7.000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Kellerboxen wird mit 200 Euro beziffert. Zur selben Tatzeit wurde aus einem geparkten Fahrzeug ein Mountainbike im Wert von 2.800 Euro gestohlen. Dazu wurde eine Autoscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. (DS)

