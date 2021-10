Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Wohnung und Einfamilienhaus

Erfurt (ots)

Gestern um die Mittagszeit verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Erfurter Krämpfervorstadt. Da keine Aufbruchsspuren vorhanden waren, vermutet die Kriminalpolizei, dass nachgemachte Schlüssel verwendet wurden. Aus der Wohnung wurden Bargeld, zwei Spielkonsolen, Bekleidung und Parfüm gestohlen. Der Schaden wird auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. In den Nachmittagsstunden wurde ein Einfamilienhaus in Erfurt-Hochheim Ziel eines Einbruchs. Hier hebelten unbekannte Täter die Haustür auf. Anschließend durchwühlten sie in allen Zimmern Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden nur Herztabletten im Wert von ungefähr 40 Euro. Der entstandene Sachschaden ist um ein vielfaches höher und wird mit 1.000 Euro beziffert. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell