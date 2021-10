Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umfangreiche Suchmaßnahmen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht kreiste über Buttstädt ein Polizeihubschreiber. Grund dafür waren umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei. Ein 17-jähriges Mädchen war am Abend als vermisst gemeldet worden. Neben der Bereitschaftspolizei Thüringen kam auch eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Gegen 03:30 Uhr wurde das Mädchen wohlbehalten aufgefunden. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

