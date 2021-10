Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Besuch

Erfurt (ots)

Bewohner einer WG mussten am Dienstmorgen feststellen, dass in der Nacht in ihrer Wohnung Einbrecher zugeschlagen hatten. Über ein gekipptes Fenster waren die Täter in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. Hier stahlen sie von den jungen Männern im Alter von 17 und 25 Jahren Parfum, Zigaretten, eine Spielekonsole und Bargeld im Wert von über 500 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort zahlreiche Spuren. Die Ermittlungen dauern an. (JN)

