Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 10.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sprühten Unbekannte gleich mehrere Graffitis in der Salinenstraße von Erfurt. An einer Hauswand verewigten sie sich mit einem sieben Meter breiten ausländerfeindlichen Schriftzug. Zudem wurden eine Hofeinfahrt, eine Eingangstür sowie die Klingel- und Briefkastenanlage des Gebäudes mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf beträchtliche 10.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell