Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgebockt

Erfurt (ots)

Mitarbeiter eines Autohauses in Sömmerda trauten am Mittwochmorgen ihren Augen kaum. Über Nacht hatten sich Diebe auf dem Gelände an einem Seat vergriffen. Mit Holzklötzen war die Hinterachse des Autos aufgebockt und zwei Räder gestohlen worden. Der Wert der Beute wird auf etwa 400 Euro beziffert. (JN)

