Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefontrickbetrüger wieder aktiv

Erfurt (ots)

In Erfurt und im Landkreis Sömmerda kam es gestern wieder vermehrt zu Anrufen von Telefontrickbetrügern. Neben dem Enkeltrick und dem Gewinnspielversprechen gab sich der überwiegende Teil der Anrufer als falsche Polizeibeamte aus. Glücklicherweise erkannten die angerufenen Bürger schnell den Betrug, so dass es zu keiner Geldübergabe kam. Die Polizei weist darauf hin, am Telefon keine Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen zu machen. Auch werden Polizeibeamte niemals nach Wertgegenständen im Haushalt fragen. Im Zweifel ist es ratsam, die eigene Verwandtschaft zu kontaktieren oder die Polizei über die bekannte Notrufnummer zu verständigen. (DS)

