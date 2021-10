Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Baustelle

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Montag auf Dienstag in einen Baucontainer in der Stauffenbergallee in Erfurt ein. Der oder die Täter drückten dazu das Fensterrollo nach oben und warfen die Scheibe ein. Aus dem Container wurden diverse Werkzeuge, ein WLAN Router und Arbeitskleidung gestohlen. Der Wert wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. (DS)

