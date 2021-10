Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Sachbeschädigung in Sömmerda gesucht

Sömmerda (ots)

Am Dienstagvormittag kam es am Sömmerdaer Busbahnhof zu einer Sachbeschädigung. Drei Jugendliche zerstörten gegen um 10:50 Uhr die Scheibe eines Wartehäuschens. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Jugendlichen waren alle zwischen 170 cm bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Sie trugen schwarze Rucksäcke und hatten Dosen in der Hand. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0231594/2021 bei der Polizei Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell