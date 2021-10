Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreiche Kontrolle

Erfurt (ots)

Der zuständige Kontaktbereichsbeamte der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda kontrollierte am gestrigen Tag in Rastenberg einen Radfahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht nur eine geringe Menge Drogen dabei hatte. Auch waren auf den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt ausgestellt. Neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden die zwei Haftbefehle vollstreckt und der Rastenberger in ein Gefängnis gebracht. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell