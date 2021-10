Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe auf Baustelle

Landkreis Sömmerda (ots)

In Elxleben (a. d. Gera) trieben sich Diebe am Wochenende auf einer Baustelle herum. Am Montagmorgen stellten Arbeiter fest, dass Unbekannte die Bautüren eines Rohbaus aufgebrochen hatten. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Von der Baustelle stahlen die Täter Werkzeug und einen Baustrahler im Wert von 600 Euro. (JN)

