Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es in einer Straßenbahn der Linie 6 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 48-jähriger Mann stieg um 14:35 Uhr am Anger in die Tram ein. Als er sich hinsetzen wollte, wurde er von einem 50-jährigen Fahrgast ausländerfeindlich beleidigt. Der Geschädigte ging daraufhin zum Fahrer, der die Bahn am Fischmarkt anhielt. Als der Täter aussteigen wollte, stellte sich ihm der Geschädigte in den Weg. Der Täter versuchte daraufhin, den 48-Jährigen zu schlagen. Eine Streifenbesatzung wurde auf das Geschehen aufmerksam und trennte die beiden Männer. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0230846/2021 zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell