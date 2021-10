Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff mit Fleischklopfer

Erfurt (ots)

Ein polizeibekannter 31-Jähriger hat am Freitagabend gegen 17 Uhr in Buttstädt eine 60-jährige Autofahrerin mit einem Fleischklopfer bedroht. Der Mann sprang ohne ersichtlichen Grund auf die Fahrbahn und zwang die Frau so zum Anhalten. Anschließend drohte er ihr mit dem Fleischklopfer Schläge an. Der Ehemann der Geschädigten eilte seiner Frau zu Hilfe und stieß den Angreifer weg. Dabei brach ein Teil des Fleischklopfers ab und traf den 31-jährigen Mann am Kopf. Den verletzten Täter erwarten jetzt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. (DS)

