Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme nach anfänglich verbalem Streit

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es zu einem anfänglich rein verbalen Streit zwischen zwei Männern, der letztlich darin gipfelte, dass der 21-Jährige seinen 32-jährigen Kontrahenten unter Einsatz einer Bierflasche von seinem Standpunkt überzeugen wollte. Dies führte jedoch ausschließlich zu stark blutenden Kopfverletzungen beim älteren der beiden Herren und der Festnahme des Jüngeren. Während der Verletzte in einem Erfurter Krankenhaus ambulant behandelt wurde, wartet der Angreifer nun in einer Zelle des Inspektionsdienstes Süd auf die weitere Entscheidung der Staatsanwaltschaft. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell