Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger außer Rand und Band

Erfurt (ots)

Eine Fahrzeugführerin erstarrte am Freitagabend, als an der Kreuzung Bebelstraße/Rosa-Luxemburg-Straße blitzartig zwei männliche Personen vor ihrem Auto auftauchten und sie an der Weiterfahrt hinderten. Nachdem die junge Fahrzeugführerin ausstieg und die beiden Herren zur Rede stellte, rastete einer der Männer völlig aus. Er spuckte gegen den Wagen, trat und schlug gegen die Frontscheibe, so dass diese schlussendlich splitterte. Danach wurde die Frau durch den Störenfried herabwürdigend beschimpft. Anschließend entfernten sich die zwei Männer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitet polizeiliche Fahndung nach den Männern blieb jedoch erfolglos. Personen, welche das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0228936 beim Inspektionsdienst Nord oder jeder anderen Dienststelle zu melden. (RH)

