LPI-EF: Hinter schwedische Gardinen

Die Polizei wurde am Donnerstagabend in die Magdeburger Allee gerufen. Dort wurde ein Mann vor einem Geldautomaten auf dem Boden aufgefunden. Der 63-Jährige war betrunken und glücklicherweise nicht verletzt. Auch lag keine Straftat vor. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich allerdings heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die geforderte Geldstrafe von 400 Euro konnte er nicht aufbringen. Noch am Abend wurde er zur Verbüßung seiner Strafe in ein Gefängnis gebracht. (JN)

