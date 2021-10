Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Getreten und geschlagen

Erfurt (ots)

Aus ungeklärter Ursache attackierten am frühen Donnerstagabend zwei Männer einen 21-Jährigen vor einem Wohnhaus in der Max-Planck-Straße. Nach vorangegangenen Beleidigungen trat das Duo den jungen Mann ins Gesicht. Als dieser zu Boden ging, schlugen und traten sie auf ihn ein. Leicht verletzt wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Polizei wurden vor Ort zwei Männer im Alter von 21 und 51 Jahren als Täter ermittelt. Sie haben sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell