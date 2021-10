Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verdächtige Briefsendung

Sömmerda (ots)

Ein verdächtiger Brief ohne Absender sorgte am Donnerstagvormittag bei einer Krankenkasse in Sömmerda für Aufregung. Die Angestellten informierten daraufhin die Polizei. Der Umschlag wurde sichergestellt und von Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamts untersucht. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Statt gefährlicher Stoffe befanden sich lediglich Antragsformulare in dem Briefkuvert. (JN)

