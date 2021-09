Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alt aber sicher

Erfurt (ots)

Zwei Männer, eine Brechstange und ein Auto. Eine Kombination, die nichts Gutes verheißen lässt. Ein Zeuge hatte genau das gestern Nachmittag in Erfurt beobachtet. Ein klarer Fall von Autoknackern. Die Polizei rückte an, um die Diebe an ihrem Vorhaben zu hindern. Eine Straftat lag allerdings nicht vor. Ein Mann hatte die Autoschlüssel in seinem 19 Jahre alten Golf gelassen und die verriegelte Tür zugeworfen. Da sich der Golf nicht mehr öffnen ließ, griff der Autobesitzer kurzerhand zur Brechstange. (JN)

