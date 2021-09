Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Klebstoff Attacke

Erfurt (ots)

Eine 30-jährige Frau versuchte gestern Abend vergeblich, in ihre Wohnung zu kommen. Jedoch wollte ihr Schlüssel einfach nicht mehr ins Schloss passen. In ihrer Not rief sie die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass jemand Kleber in das Türschloss schmierte. Ein hinzugerufener Schlüsseldienst konnte die Tür wieder öffnen und die Frau in ihre Wohnung lassen. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wird jetzt ermittelt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell