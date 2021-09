Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall in Bischleben

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15:35 Uhr kam es in Bischleben bei Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen zwei entgegenkommende Rennradfahrer. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Radsportler konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen mit dem Skoda zusammen. Beide jungen Männer wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Rennrädern und an dem Auto entstand ein Schaden von insgesamt 11.000 Euro. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die Unfallstelle musste für knapp zwei Stunden gesperrt werden. (DS)

