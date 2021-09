Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Parkverstoß eskaliert

Erfurt (ots)

Gestern Abend gerieten in Töttleben zwei Männer in Streit. Vorausgegangen war ein Parkverstoß des 32-jährigen Falschparkers. Als der 42-jährige Parkplatzinhaber sein Fahrzeug auf seinen Parkplatz fahren wollte, blockierte ihn sein Kontrahent, indem er sich vor das Fahrzeug stellte. Nach einem weiteren Wortgefecht spuckte der 32-Jährige seinen Widersacher an und verpasste ihm eine Ohrfeige. Jetzt erwarten den Täter mehrere Anzeigen wegen Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell