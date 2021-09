Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliches Diebesgut

Erfurt (ots)

In den Nachtstunden des 28.09.2021 wurde zwischen 01:35 Uhr bis 01:50 Uhr in einen Discounter im Erfurter Norden eingebrochen. Unbekannte Täter durchschnitten dazu einen Stacheldrahtzaun. In der weiteren Folge stahlen sie von dem Gelände zwei Steinfiguren im Wert von ungefähr 400 Euro. Der Sachschaden überstieg den Wert der Beute um ein Vielfaches und wurde mit 1.000 Euro beziffert. (DS)

