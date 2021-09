Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau bei Unfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 32-jährige Frau in der vergangenen Nacht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aus noch ungeklärter Ursache war sie gegen 23:40 Uhr in Erfurt Linderbach vom Fußweg auf die Fahrbahn getreten. Ein Lkw-Fahrer bremste zwar noch stark und wich der Frau aus, erfasste sie allerdings mit dem Anhänger. Die Frau wurde überrollt, der Lkw-Fahrer aber fuhr weiter. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer dauern noch an. Zur Klärung der genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, wurde ein Gutachter hinzugezogen. (JN)

