Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenrowdys

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende ließen Vandalen in Straußfurt ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag suchten sie eine Gartenparzelle in der Kleingartenanlage "Am Ried" auf. Hier wurden ein Gartenzaun, Gartenmöbel und ein Pool beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. (JN)

