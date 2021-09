Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kamera überführt Dieb

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagabend wurde in Buttstädt ein Einbrecher von einer Überwachungskamera überführt. Der 39-jährige polizeibekannte Mann war gegen 22:30 Uhr in einen Agrarbetrieb eingebrochen und hatte Lebensmittel gestohlen. Dabei erfasste ihn die Überwachungskamera des Betriebs. Die Polizei stattete dem Mann daraufhin einen Hausbesuch ab. Der 39-Jährige räumte die Tat ein. Teile der Beute wurden aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wird mit weiteren Einbrüchen in Buttstädt in Verbindung gebracht. Die Kripo Erfurt führt die Ermittlungen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell