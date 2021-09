Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen musste ein Autofahrer mit Ärger feststellen, dass sich Diebe in der Nacht an seinem Auto zu schaffen gemacht hatten. Der Hyundai parkte in der Holbeinstraße, als Unbekannte die Seitenscheibe des Wagens zerstörten und in das Innere griffen. Es wurden eine Wildkamera sowie Zigaretten gestohlen. Der Sachschaden am Hyundai wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (JN)

