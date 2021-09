Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmutzige Wäsche

Erfurt (ots)

In der Konrad-Zuse-Straße von Erfurt bleiben Anwohner wohl in den nächsten Tagen auf ihrer schmutzigen Wäsche sitzen. In der Nacht zu Montag hatte sich eine unbekannte Person in ein Mehrfamilienhaus der Straße begeben und dort den Gemeinschaftswaschraum aufgesucht. Mit Gewalt versuchte der Dieb den Münzautomaten der Waschmaschinen aufzubrechen. An Geld gelangte der Täter nicht. Dafür hinterließ er aber immensen Sachschaden von mehr als 2.500 Euro. (JN)

