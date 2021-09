Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 10.000 Euro

Erfurt (ots)

Reichlich Beute machten Diebe zwischen Freitag und Samstag in einem Garagenkomplex am Sorbenweg in Erfurt. Sie hebelten die Brandschutztür eines Fahrradraumes auf und verursachten dabei 1.000 Euro Sachschaden. Aus dem Raum stahlen sie drei E-Bikes der Marken Cube und Flyer im Wert von 10.000 Euro. (JN)

