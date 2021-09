Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorraddieb lebensbedrohlich verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag stahlen in Erfurt zwei Unbekannte ein Motorrad. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen wurden die Diebe nicht gefasst. Kurze Zeit später wurde allerdings ein Unfall mit dem geklauten Motorrad gemeldet. Ein 35-jähriger, polizeibekannter Mann war in einer Kurve von der Straße abgekommen und hatte sich dabei lebensbedrohlich verletzt. Am Motorrad entstand 7.000 Euro Sachschaden. Sein 36-jähriger Ersthelfer war ebenfalls mit einem gestohlenen Motorrad vor Ort. Eine Fahrerlaubnis konnte er den Beamten auch nicht vorweisen. Die Motorräder wurden sichergestellt und ein Gutachter zum Unfallort hinzugezogen. Beide Männer haben sich nun wegen verschiedenster Straftaten zu verantworten. (JN)

