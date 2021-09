Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zerstörungswut

Sömmerda (ots)

In der letzten Nacht beschädigten Unbekannte am Böblinger Platz in Sömmerda eine Schaufensterscheibe und eine Glasschiebetür an der dortigen Passage. Scheinbar nutzten die Rowdys dafür einen Einkaufwagen vom nahegelegenen Supermarkt. Es entstand Saschschaden in Höhe von etwa 1000 EU. Hinweise nimmt die Polizei in Sömmerda unter 03634/3360 entgegen.

