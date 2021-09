Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Sömmerda (ots)

In der Frohndorfer Straße von Sömmerda kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Renault-Fahrer wurde von der Sonne geblendet. Er fuhr auf einen VW Golf auf, welcher hinter einem Fiat wartete, der in die Straße des Aufbaus abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde der Golf auf das vordere Fahrzeug aufgeschoben. Der Unfallverursacher, sein 22-jähriger Beifahrer sowie die 35-jährige Fahrerin des VWs wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehr als 15.000 Euro beziffert. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell