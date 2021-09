Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher haben in einem Garten in Buttstädt hohen Sachschaden verursacht. Am Mittwochabend stellte der 51-jährige Gartenbesitzer den Einbruch fest. Die Täter hatten die Fensterscheibe eines Gartenhauses zerstört und dabei 2.000 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend stahlen sie eine Kettensäge, ein Radio sowie Getränke im Wert von mehr als 1.500 Euro. (JN)

