Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder erbeutet

Erfurt (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag wurden bei der Polizei mehrere hochwertige Fahrräder als gestohlen gemeldet. Diebe hatten den Keller eines Mehrfamilienhauses am Juri-Gagarin-Ring in der Nacht zu Mittwoch heimgesucht. Aus einem Fahrradraum stahlen sie ein Mountainbike und ein E-Bike im Gesamtwert von mehr als 9.000 Euro. In der Nacht zu Donnerstag brachen Diebe gewaltsam in einen Keller in der Alfred-Hess-Straße ein. Hier ließen sie ein Mountainbike im Wert von 4.000 Euro verschwinden. (JN)

