Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Taxifahrt

Erfurt (ots)

Ein 57-jähriger Taxifahrer baute am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall. Auf einem Parkplatz in der Kronenburggasse hatte der Mann beim Einparken ein abgestelltes Auto gerammt und mehr als 7.000 Euro Sachschaden verursacht. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei, da der Taxifahrer den Unfallort verließ. Eine Polizeistreife stellte den Unfallverursacher in unmittelbarer Nähe. Er war stark betrunken und erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille. Den Mann erwarteten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Strafanzeige. (JN)

