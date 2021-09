Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pkws beschädigt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstach ein bisher unbekannter Täter in der Walter-Gropius-Straße jeweils zwei Reifen von zwei geparkten Pkws. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Erneut stellt sich die Frage, weshalb so mit fremden Eigentum umgegangen wird.(ST)

