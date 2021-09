Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Straße "Am Herrenberg" ein schwerer Unfall. Ein E-Biker befuhr hier den Radweg in Richtung eines Einkaufszentrums und wurde durch einen VW-Fahrer, der ihm entgegenkam und zur gleichen Zeit ebenfalls bei Lichtzeichen "grün" nach rechts in die Häßlerstraße abbiegen wollte, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wodurch sich der 60-jährige Radfahrer schwer verletzte und folglich in ein Erfurter Krankenhaus verbracht werden musste. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell