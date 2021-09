Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumme-Jungen-Streich

Sömmerda (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagmorgen mehrere Jugendliche, die am Busbahnhof in Sömmerda einen Abfallbehälter beschädigten und anschließend in Richtung Stadtpark verschwanden. Der Mülleimer war durch einen Feuerwerkskörper in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Von der Polizei wurden im Umfeld vier Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren festgestellt. Ob diese mit der Tat in Zusammenhang stehen, wird noch geprüft. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell