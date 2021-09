Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos aufgebrochen

Erfurt (ots)

An der Lache in Erfurt wurden zwischen Montag und Dienstag gleich drei aufgebrochene Autos festgestellt. Am Montagabend wurde ein Passant auf einen beschädigten VW aufmerksam und rief die Polizei. Vor Ort wurde ein weiterer angegriffener VW festgestellt. Bei beiden Autos war eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den VWs nichts gestohlen. Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei die Meldung über ein weiteres beschädigtes Auto. Bei einem BMW wurde die Beifahrertür zerstört und aus dem Wagen eine Tankkarte gestohlen. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 1.600 Euro. (JN)

