Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen entsorgt

Sömmerda (ots)

Ein Radfahrer geriet in der Nacht zu Montag in Sömmerda in eine Verkehrskontrolle. Als der Mann um 01:55 Uhr in der Basedowstraße überprüft werden sollte, trat er in die Pedale. Auf seiner Flucht warf er etwas in ein Gebüsch. Nach wenigen Metern wurde der 44-jährige Radfahrer gestoppt. Bei ihm wurde nichts Verdächtiges festgestellt. Im Gebüsch stießen die Polizeibeamten aber auf ein Tütchen mit Drogen, welches eine Strafanzeige zur Folge hatte. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell