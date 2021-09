Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Luftgewehre gestohlen

Sömmerda (ots)

Zum Ärger eines 38-jährigen Mannes, trieben Diebe ihr Unwesen in der Salzmannstraße von Sömmerda. Am Montagabend musste der Sportschütze feststellen, dass Unbekannte in den letzten Wochen in seinen Keller eingestiegen waren. Sie stahlen zwei Luftgewehre im Wert von mehr als 1.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell