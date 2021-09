Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Ein 19-Jähriger erhielt am Samstagabend Hausbesuch von einem Einbrecher. Der junge Mann hielt sich gegen 23:40 Uhr in seiner Wohnung am Berliner Platz auf, als er Geräusche aus einem anderen Zimmer wahrnahm. Im Flur überraschte er einen maskierten Mann, der bei Erblicken des 19-Jährigen die Flucht ergriff. Zuvor hatte der Dieb eine Tür aufgebrochen, ein Zimmer durchwühlt und eine Jacke beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen ging der Täter leer aus. Der unbekannte Mann war von normaler Statur und etwa 170 bis 180 cm groß. Bekleidet war er mit einem schwarzen Schlauchschal, schwarzer Lederjacke, schwarzer Hose und schwarzen Handschuhen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit Wahrnehmungen im Bereich der Warschauer Straße gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0217605 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell