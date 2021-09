Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handys gestohlen

Erfurt (ots)

Einbrecher schlugen in der Nacht zu Samstag in einem Handyladen in der Erfurter Altstadt zu. Ein Zeuge hatte kurz nach 03:00 Uhr einen Einbruchalarm wahrgenommen und eine eingeschlagene Scheibe am betroffenen Geschäft entdeckt. Trotz sofortigen Einsatzes mehrerer Streifenwagen konnten der oder die Täter nicht gefasst werden. Aus dem Laden wurden u.a. Handyvorführmodelle im Gesamtwert von etwa 1.800 Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. (JN)

